محافظ دمياط تقود جولة ميدانية لمتابعة تطوير طرق المحافظة

دمياط - فريق المحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة - بورسعيد، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح ظهر الأربعاء.

وتفقدت محافظ دمياط خلال جولتها، كافة المشروعات التى تجرى حاليا، للوقوف على آخر المستجدات بخطة التطوير والتى تشمل الميدان والجزيرة الوسطى وإحلال أعمدة الإنارة، وأيضا إنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية، وكذلك إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ببلاطات الإنترلوك، فضلا عن متابعتها أعمال رصف حارتى الطريق بالإسفلت وذلك بطول 2.5 كم.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الطريق يُعد محور مرورى هام يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية " ودمياط/ بورسعيد، لذا حرصت المحافظة على وضع خطة محددة لتطويره خاصة مع كونه أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط، موجهة تعليماتها إلى الجهات المُنفذة بالإسراع فى خطوات التنفيذ واستكمال الأعمال وفقاً للمعايير والرؤى والخطط الزمنية المحددة.