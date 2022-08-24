محافظ دمياط تقود جولة ميدانية لمتابعة تطوير طرق المحافظة

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق السيالة - بورسعيد، وذلك خلال الجولة التى أجرتها صباح ظهر الأربعاء.
وتفقدت محافظ دمياط خلال جولتها، كافة المشروعات التى تجرى حاليا، للوقوف على آخر المستجدات بخطة التطوير والتى تشمل الميدان والجزيرة الوسطى وإحلال أعمدة الإنارة، وأيضا إنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية، وكذلك إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وأرصفة جانبية ببلاطات الإنترلوك، فضلا عن متابعتها أعمال رصف حارتى الطريق بالإسفلت وذلك بطول 2.5 كم.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن الطريق يُعد محور مرورى هام يربط بين طريقا الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية " ودمياط/ بورسعيد، لذا حرصت المحافظة على وضع خطة محددة لتطويره خاصة مع كونه أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط، موجهة تعليماتها إلى الجهات المُنفذة بالإسراع فى خطوات التنفيذ واستكمال الأعمال وفقاً للمعايير والرؤى والخطط الزمنية المحددة.
كما شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انطلاق فاعليات القافلة التوعوية فى مجال التغيرات المناخية من أجل الحفاظ على البيئة وذلك بمجالات " الغذاء ، الصحة ،الزراعة ، البيئة والطب البيطري " وذلك بحضور الدكتورة نبيلة عبد المقصود استاذ متفرغ بمعهد بحوث التقنيات الحيوية وعدد من أساتذة البحث العلمى بتلك المجالات.
واستهدفت القافلة تنفيذ عدد من المبادرات المتعلقة بآلية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، وكذلك تنفيذ دورات تدريبية للعاملين بعدد من المجالات للتوعية بقضية التغيرات المناخية، وذلك فى إطار التعاون الوثيق بين المحافظة والجهات المختلفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على أهمية الدور الريادى الذى تقدمه مصر في هذا الشأن، لافتة إلى أن هناك اهتمام كبير بتلك القافلة، موضحة أن هناك دعما كبيرا لتلك القوافل والتي ستنطلق بكافة محافظات مصر من أجل تحقيق الوعي اللازم.
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