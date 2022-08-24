محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة الملتقى التكنولوجى الرابع

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مسابقة الملتقى التكنولوجي الرابع تحت شعار " المبرمج الصغير" من أبناء المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح مدير عام الشباب والرياضة ان وزارة الشباب والرياضة قامت بتنفيذ مشروع الملتقى التكنولوجي علي مستوى الجمهورية، تحت شعار " المبرمج الصغير للنشء" والتي أقيمت خلال الفترة من 15 فبراير إلى 15 أبريل من العام الجاري، حيث شاركت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بعدد 5 من أبناء المحافظة من أعضاء أندية تكنولوجيا المعلومات وتم حصولهم علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية .
وأثنى المحافظ علي الفائزين ومديرية الشباب والرياضة والقائمين علي تدريب وتعليم الفريق ما أدى إلي حصولهم علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.
محافظ جنوب سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة الملتقى التكنولوجى الرابعالأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:28 ص
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كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الفائزين في مسابقة الملتقى التكنولوجي الرابع تحت شعار " المبرمج الصغير" من أبناء المحافظة، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام المساعد والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ.
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