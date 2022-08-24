محافظ بنى سويف: تحويل القرى المحيطة بواحة ميدوم إلى قرى تراثية

بنى سويف ــ هانى فتحى

قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بزيارة لمركز الواسطى، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية ومتابعة بعض الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها بعزبة أبو النور التابعة لقرية الهرم من خلال تعاون الوحدة الاقتصادية مع عدد من الجهات التنفيذية والمجتمعية ، ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها لتحويل القرى والتوابع المحيطة بمنطقة واحة وهرم ميدوم إلى قرى تراثية تراثية حرفية ذات طابع خاص يدعم الثقافة السياحية والتراثية للقرية ، في إطار خطة المحافظة لتنمية القرى المحيطة بالمنطقة السياحية.

حيث استهل المحافظ زيارته بافتتاح مدرسة الهرم الابتدائية الجديدة " إحلال جزئي"، والتي نفذتها الهئية العامة للأبنية التعليمية ، على مساحة إجمالية 1606 أمتار "مساحة المبني 165"، بتكلفة زادت عن 2.8مليون جينهاً ، وتضيف 20 فصلاً دراسياً، ويشمل دورة مياه لذوي الهمم، دورات مياه بنين/بنات، غرف مصادر، مدرسين، أخصائي، مشرفة، إدارة، شبكات،علاوة على صالة متعددة الاغراض تربية موسيقية وفنية، كمبيوتر.

كما تفقد المحافظ مدرسة الهرم الإعدادية المشتركة، استمع لعرض موجز عن الأنشطة والفعاليات التي تم تنفيذها في عدد من محاور التنمية الأساسية للأهالي والمشروع ، والتي تتضمن :مشروعات تحسين الدخل والتمكين الاقتصادي ومشروعات حرفية تراثية يدوية وتدريب على الشمول المالي وريادة الأعمال بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتحسين جودة حياة الأهالي وتدشين جمعية شباب القرية وتنفيذ حملات صحية وبيطرية ، وإعادة تأهيل البنية التحتيتة للقرية "طرق ، كهرباء ، مياه وصرف " وبرنامج محو الأمية والتثقيف الصحي والبيطري.

وشاهد المحافظ جانباً من الفعاليات التي تضمنت معرضاً للحرف اليدوية والتراثية التي تشتهر بها القرية ،وجزء من اختبار محو الأمية وتسليم الشهادات لعدد 40 دارساً من المتحررين من الأمية من أهالي القرية وجانباً من عقد الاختبارات ، وندوات توعوية عن ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي ، أضرار زواج القاصرات والزواج المبكر والصحة الإنجابية ,وبرنامج تدريبي عن السبورة التفاعلية لرياض الأطفال وندوة بعنوان " تكافل بلا أمية" ، بالإضافة إلى تفقد مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالوحدة الصحية بالهرم وتفقد كوبري عزبة النور.

رافق المحافظ خلال الزيارة كل من: النائب عبد الحكيم مسعود عضو مجلس النواب ،النائب أحمد محيسن عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ حمادة راضي رئيس مركز الواسطى،الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ،الأستاذ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، المهندس محمد ياسين رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، ،الأستاذة نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ، الدكتور علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية بالمحافظة الأستاذ معتز عبد الرءوف رئيس فرع هيئة تعليم الكبار، الأستاذة أمل أبوعزوز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

كما بدأت "اليوم " مديرية الطرق والنقل في تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة ترميم الحفر والترنشات في بعض شوارع المدينة.

حيث أفاد المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل بأنه، من خلال معدات وعمال المديرية ،تم البدء في أعمال ترميم بعض القطوع والحفر في بعض الشوارع ومنها : شارع عبد السلام عارف ومنزل كوبري الشرق القديم واسفل كوبري السادات ومزلقان الغمراوي ومدخل شارع الاباصيري ، وبعض الشوارع الأخرى وسوف يستمر العمل في باقي الشوارع الحيوية الأخرى تباعا



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



جانب من جولة المحافظ



ترميم الحفر بالشوارع