محافظ الوادى الجديد يتفقد إنشاء ثلاجات جديدة فى أكبر مجمع للتمور بالمحافظة

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، ثلاجات حفظ التمور الجديدة الجاري إنشاءها بمجمع تمور المحافظة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ محمد رجب مدير المجمع.

وأكد المحافظ على إنشاء 24 ثلاجة جديدة بسعة 80 طن للواحدة؛ لاستيعاب محصول المحافظة الرئيسي من التمور. ووجّه المحافظ بالتوسع في أنشطة عمل المصنع بإدخال صنف البرحي إلى جانب الصعيدي (نصف جاف)، وعمل سور يحيط بالثلاجات الجديدة، وإنشاء محلات بسور المجمع لخلق فرص عمل لأبناء المحافظة.

من ناحيةٍ أخرى وجّه المحافظ بتجهيز الجبانة الجديدة بطريق الخارجة/ الداخلة، والانتهاء من محطة مياه 25 يناير الجديدة لربطها على الشبكة والاستفادة منها.