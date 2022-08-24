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محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة فى المحافظة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:25 ص
محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة فى المحافظة جانب من حفل التكريم
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة "الإعدادية - الثانوية العامة-الدبلومات الفنية- الأزهر الشريف"، وعددهم 47 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتكريم أوائل الشهادات العامة وفي إطار الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكرم المحافظ، ما يقرب من 47 طالبا وطالبة من أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية بالإضافة إلى هدايا عينية وشهادات تقدير.

وقال "الهجان"، إن سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط أبنائي أوائل الشهادات العامة وتكريمهم واجب علينا جميعاً فهم أمل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدولة المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.

ووجه "المحافظ"، الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذا الشرف العظيم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والمعلمين الأجلاء الذين ساهموا في ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية بتحفيظ أبنائنا لكتاب الله عز وجل واللجنة المشرفه على المسابقة.

وثمن "الهجان"، جهود القائمين على هذه المسابقة ورعايتهم، وأشاد بالتنظيم الجيد للحفل وحسن تكريم الفائزين.

 

جانب من حفل التكريم (1)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (2)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (3)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (4)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (5)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (6)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (7)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (8)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (9)
جانب من حفل التكريم

 

جانب من حفل التكريم (10)
جانب من حفل التكريم 

 

جانب من حفل التكريم (11)
جانب من حفل التكريم 

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