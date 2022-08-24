محافظ القليوبية يفتتح ويتفقد 11 مشروعا بمدينة بنها بتكلفة 140 مليون جنيه

القليوبية إبراهيم سالم

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح وتفقد 11 من المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بمدينة بنها بقطاعات الأبنية التعليمية والشباب والرياضة، وصرف صحي ومياه شرب، بتكلفة إجمالية 140 مليون جنيه، وذلك ضمن سلسلة الافتتاحات والتفقدات للمشروعات الخدمية والتنموية طبقاً للبرنامج الميداني المُعد لكل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، احتفالا بالعيد القومي لمحافظة القليوبية خلال شهر أغسطس الحالي.

واستهل المحافظ، جولته يرافقه اللواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، بافتتاح مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها، والتي تم انشاؤها بتكلفة 14 مليون جنيه ومكونة من 14 فصل، حيث تفقد المحافظ أجنحة المدرسة ومشتملاتها مشيداً بما تم بها من أعمال إنشائية على أعلى مستوى وتجهيز المعامل بالأجهزة الخاصة بالطلبة المكفوفين، موجها بزيادة عددها لتتناسب مع أعداد الطلاب بالمدرسة، كما حرص المحافظ خلال الجولة على تكريم الطلاب المكفوفين وإشراكهم في مراسم افتتاح المدرسة كما حرص أيضا علي إجراء حوار مفتوح مع الطلاب للتعرف على مشكلاتهم، حيث استجاب المحافظ ورئيس هيئة الأبنية التعليمية لمطلب الطلاب بفرش ملعب المدرسة بالنجيل الصناعي، وفي ختام اللقاء كرم محافظ القليوبية الطلاب المتفوقين علميا ورياضيا وقدم بعض الهدايا الرمزية لتكون حافزا لهم على مواصلة الجهد والنجاح.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد المدرسة اليابانية والتي تتكون من 19 فصل بتكلفة 20 مليون جنيه، حيث تفقد الفصول الدراسية والتقى مع هيئة التدريس بالمدرسة، مشيدا بالتصميم الرائع الذي تصمم به المدارس اليابانية والتي تتنافس مع المدارس الدولية بل وتفوقها من خلال توفير بيئة جيدة لتعليم الطلاب، مشيرا إلى أن تطبيق التجربة اليابانية يعد خطوة هامة في تطوير المنظومة التعليمية على أرض المحافظة، ونجاحها سيساعد في التوسع في إنشاء مدارس أخرى مماثلة، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

واستكمل المحافظ، الجولة بافتتاح مدرسة الشهيد مدحت طلعت الرسمية لغات والتي تتكون من 28 فصل جديد بتكلفة 11 مليون جنيه، وتم الانتهاء من فرش المدرسة بالكامل وستكون جاهزة للعام الدراسي المقبل، حيث تفقد المحافظ المدرسة، كما تفقد المحافظ خلال جولته اليوم أعمال مدرسة الشهيد محمود عزازى بقرية دملو بتكلفة 6 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الي 90% وسيتم دفع الأعمال وتسليم المدرسة بالكامل خلال شهر لتبدأ الدراسة بها في العام المقبل، كما وجه المحافظ بصيانة مبني المدرسة القديم دهان الواجهات الخاصة به، كما تفقد أعمال إنشاء مدرسة الإصلاح الزراعي (البرنس) والمكونة من فصل بتكلفة 5.5 مليون جنيه، حيث تفقد المحافظ أعمال الإنشاءات مؤكداً بأن المحافظة تسعى جاهدة لإنهاء مشكلة الكثافة العددية داخل الفصول، من خلال إنشاء مدارس جديدة، أو إضافة توسعات بالمدارس الموجودة، وذلك للنهوض بالعملية التعليمية، لتوفير جو مُلائم للطلاب مقدما الشكر لهيئة الأبنية التعليمية علي جهودها حيث بلغت عدد المدارس التى تم الانتهاء منها والجاري تنفيذه وتسليمه من 2014 وحتى 2022 حوالي 381 مدرسة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

واستكمل المحافظ، جولته بافتتاح مشروع صرف صحى عزبة أبو باشا بطاقة 1500م3/يوم بتكلفة 19.1 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من المشروع بالكامل، وتابع المحافظ الجولة بتفقد مشروع صرف صحى عزبتى رشيد وقدوسة بقرية مرصفا بطاقة 2000م3/يوم بتكلفة 17.2 مليون جنيه، حيث افتتح المحافظ المحطة والتقي بالمواطنين واستمع إلي شكواهم حيث وعد بحل مشكلة الصرف الصحي بقرية كفر الحمام وتوصيل الغاز للقرى المحرومة بالمنطقة.

وفي قطاع الشباب والرياضة افتتح المحافظ، مركز شباب الإصلاح الزراعي بتكلفة مليون جنيه والذي تم تطويره ويضم المركز عدة ألعاب منها كرة القدم، والكاراتية، والجوالة، بالإضافة إلى نشاطات ثقافية وترفيهية، وتقام بالمركز مبادرة علم إبنك الرسم كما تم افتتاح ملعب خماسى بمركز شباب أتريب بتكلفة مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مبنى إداري بمركز شباب جمجرة بمدينة بنها بتكلفة 1.5 مليون جنيه وكذلك افتتاح إحلال وتجديد للملعب الخماسى بمركز شباب شبلنجة بمدينة بنها بتكلفة 500 ألف جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الشباب والرياضة قد شهد خلال الفترة من 2014 وحتي الآن إنشاء 173 مشروع لمراكز الشباب والهيئات الشبابية والرياضية بالقليوبية بتكلفة بلغت 223.5 مليون جنيه والتي تنوعت بين إحلال وتجديد ملاعب وإنشاء ملاعب جديد، مباني إدارية بمراكز الشباب، إنشاء حمامات سباحة وصالات ألعاب، ونزل شباب، وغرف خلع ملابس، جميعها لخدمة العمل الشبابي والرياضي بمحافظة القليوبية.

واختتم المحافظ، الجولة بافتتاح كورنيش النيل ببنها والذي تم الانتهاء منه وتطويره يبلغ 42.5 مليون جنيه وشملت أعمال التطوير رفع كفاءة الكورنيش بالكامل بدءا من كوبري كفر الجزار وحتي مدرسة الفتح بمنطقة الفيلات بمدينة بنها من خلال تطوير السور وتدعيمه بالرخام وإنشاء أماكن لجلوس وانتظار المرضي بالاضافة الي عمل برجولات خشبية وإنشاء أعمدة انارة ديكورية وأنشئ ممشى بطول الكورنيش ليكون متنفسا للمواطنين وانشاء رامبات لذوي الاحتياجات الخاصة وتشجير الكورنيش بأجود أنواع الأشجار والنخيل ونباتات الزينة.

وجاءت الجولة بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، والمهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندسة هالة شندي مدير الأبنية التعليمية بالمحافظة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس خالد عبد العزيز مدير الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، وإسلام رجب مديرة وحدة التطوير الحضري بالقليوبية.