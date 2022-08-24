محافظ الشرقية يلتقى مديرى إدارتى المرور والحماية المدنية لمتابعة إجراءات السلامة

الشرقية - إيمان مهنى

التقي الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اللواء أسامة غريب مدير إدارة المرور والعميد وليد عاطف مدير إدارة الحماية المدنية في حضور المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ وذلك لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمن المواطنين



بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد علي أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة تطوير تجميل المدن وخلق محاور مرورية جديدة للقضاء علي التكدس المروري وخاصة أوقات الذروة , مشيداً بالتواجد الدائم لرجال المرور بالشوارع والميادين التي تشهد اعمال رصف ورفع كفاءة لتنظيم حركة السيارات وتوفير عبور امن للمواطنين وإتاحة الفرصة امام الشركة المنفذة لإنهاء عملها طبقا للجدول الزمني المحدد



كما أكد المحافظ على مدير إدارة الحماية المدنية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن للمرور الميداني على المنشآت الحكومية ودور العبادة للتأكد من توافر الحد الأدنى من اشتراطات الحماية المدنية، مع مراجعة الوصلات والشبكات الكهربائية ومدى قدرة الأحمال والجهد الكهربائي على تشغيل الأجهزة والمعدات الموجودة داخل كل مبنى لتأمينه حفاظا علي الأرواح والممتلكات



ثمن المحافظ الدور الذي يقوم به رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات ومواجهة الأزمات والكوارث بشجاعة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم بالإضافة الي تنظيم ندوات وبرامج لتوعية المواطنين بمبادئ الوقاية من المخاطر واليات مواجهة الطوارئ خاصة حوادث الحريق في كافة الأماكن والمواقع.