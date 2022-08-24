محافظ الدقهلية: صرف الدفعة 165 من قروض مشروعات الخريجين بقيمة 107 ملايين جنيه

الدقهليه شريف الديب

وافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على صرف الدفعة 165 من حساب قروض جهاز تشغيل شـباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر يوليو 2022 وذلك بإجمالى 750 ألف جنيه موزعة على 12 وحدة محلية بمراكز ومدن المحافظة.

وقال مختار إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة هو 33 شاب وفتاة ( 15 من الذكور - 18 من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم وأضاف أنه بذلك يكون إجمالى المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 106.897 مليون جنيه استفاد منها 12693 شاب وفتاة ( 6060 ذكور - 6633 أناث) جاءت موافقة وتصريحات "مختار" بناء على التقرير الذى عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.

وقال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن الاقبال على قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين كبير ويتزايد وذلك لمنحه القروض بدون فوائد، مضيفا أن ذلك يؤكد وعي شباب الخريجين وتأكدهم من جدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر.

جاء ذلك فى إطار جهود الدولة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للاهتمام بالشباب وإتاحة التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيعا لهم على العمل الحر، وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.