اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 09:30 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يهنئ مدير المكتبة على منصبه الجديد

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:06 م
محافظ الإسكندرية يهنئ مدير المكتبة على منصبه الجديد محمد الشريف محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بزيارة الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم، لتقديم التهنئة له على ثقة القيادة السياسية في توليه مهام منصبه الجديد.
 
كما قدم جزيل الشكر والتقدير إلى الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، على ما قدمه من إنجازات خلال قيادته هذه المؤسسة العريقة. 
 
وأشاد المحافظ بالمكانة البارزة التي تحتلها مكتبة الإسكندرية بين المؤسسات الثقافية العالمية، مشيدًا بدورها الرائد في حفظ التراث، وتنمية الإبداع، وتجسير الفجوة بين الأمم والشعوب، مؤكدًا أنها منارة للعلم والثقافة في مصر والعالم.
 
وأكد أننا جميعًا نفخر بتواجد مكتبة الإسكندرية ذلك الصرح الثقافي التعليمي وأحدى المنابر العلمية المميزة على مستوى العالم، على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط.
 

الاسكندرية

مخافظ الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مدير مكتبة الاسكندرية



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