محافظ أسوان يكشف عن مقترح لإقامة قرية بيئية وترفيهية سياحية

أسوان - عبد الله صلاح

عرض أشرف عطية، محافظ أسوان، مقترحا لإقامة قرية بيئية وترفيهية سياحية، وذلك خلال لقاءه برئيس مجلس إدارة فروع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى الاستثمار السياحى، بحضور غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور حسن الشقطى المستشار الاقتصادى للمحافظة، وعبير عبد النبى مدير الإستثمار.

وخلال اللقاء شهد محافظ أسوان، عرض تقديمى عن أحد مشروعات الشركة المنفذة بمصر، والمقترح تنفيذه بأسوان والذى يضم منتجع سياحى بيئى جميع منشأته من الطبيعة دون أى تدخل فى مواد البناء سواء الغرف أو البحيرات المائية أو الأماكن الترفيهية ليصبح مقصداً سياحياً للعائلات والأسر والعاملين بالشركات والمؤسسات ، بالإضافة إلى الأفواج السياحية، كما تناول العرض التقديمى الأنشطة التى يقدمها المنتجع سواء كانت ترفيهية أو تثقيفية أو فنية أو رياضية ، علاوة على المطاعم والكافتيريات.

ومن جانبه، رحب محافظ أسوان بمقترح المشروع والذى يأتى متواكباً مع خطة المحافظة فى خلق مواقع سياحية ترفيهية لأبنائها وللزائرين فى إطار تنوع المنتج السياحى الذى تتفرد به لؤلؤة النيل الساحرة سواء كانت سياحة أثرية وثقافية ، وأيضاً السياحات البيئية والعلاجية والسفارى والصيد ومراقبة الطيور.

وأشار، إلى أن الحديقة الإستوائية الدولية تعتبر من ضمن المواقع المستهدفة لإقامة هذا المشروع ، وخاصة فى ظل تميزها بموقعها المتميز وسط مجرى نهر النيل ، كما أنها تضم أندر النباتات الإستوائية ، وتعد مقصداً لرحلات الطيور من مختلف أنحاء العالم .