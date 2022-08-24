محافظة الجيزة تعلن فتح باب التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء

أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
للراغبين فى المشاركة في المسابقة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.
وأوضحت: الفئات المستهدفة تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى " المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".
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