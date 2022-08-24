محافظة الجيزة تعلن فتح باب التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

http://Www.sgg.eg

للراغبين فى المشاركة في المسابقة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

وأوضحت: الفئات المستهدفة تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى " المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".