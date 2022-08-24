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محافظة الجيزة تعلن فتح باب التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:59 ص
محافظة الجيزة تعلن فتح باب التقديم لمبادرة المشروعات الخضراء مبادرة المشروعات الخضراء
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن فتح باب التقديم على الموقع الخاص بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

http://Www.sgg.eg  

للراغبين فى المشاركة في المسابقة بمشروعاتهم وفقا للمعايير التى تستهدفها المبادرة والتى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف مع تلك الظاهرة و أيضا الحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث.

وأوضحت: الفئات المستهدفة تلقي مشروعاتهم حول تلك الرؤى هى " المشروعات كبيرة الحجم ،المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ،المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة".


الجيزة

المشروعات الخضراء

تغير المناخ

التقديم في مسابقة المشروعات الخضراء

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