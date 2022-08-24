وقال بايدن، فى بيان صحفى نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا عبر موقعه الالكترونى الأربعاء، إن هذه المساعدات من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوى وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل .

 

وجدد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته.

 

وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: اليوم وكل يوم، نقف إلى جانب الشعب الأوكراني لنعلن أن الظلام الذي يحرك الاستبداد لا يضاهي شعلة الحرية التي تنير أرواح الأحرار في كل مكان.