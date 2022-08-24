كتب سمير حسنى

عقد مجلس الأمن الدولى جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات في أوكرانيا، وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشاركة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكى، فى جلسة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن أكبر شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن تقترب قيمتها من 2.98 مليار دولار فى صورة أسلحة ومعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.