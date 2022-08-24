عقد مجلس الأمن الدولى جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات في أوكرانيا، وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشاركة الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكى، فى جلسة اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
فى غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن عن أكبر شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن تقترب قيمتها من 2.98 مليار دولار فى صورة أسلحة ومعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.
وقال بايدن، فى بيان صحفى نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا عبر موقعه الالكترونى الأربعاء، إن هذه المساعدات من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوى وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات بدون طيار ورادارات لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل .
وجدد التزام الولايات المتحدة الأمريكية بدعم شعب أوكرانيا وهو يواصل نضاله للدفاع عن سيادته.
وتابع الرئيس الأمريكي قائلا: اليوم وكل يوم، نقف إلى جانب الشعب الأوكراني لنعلن أن الظلام الذي يحرك الاستبداد لا يضاهي شعلة الحرية التي تنير أرواح الأحرار في كل مكان.
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