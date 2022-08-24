اليوم السابع
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"كنوز سوهاج المنسية".. معرض أثرى بمتحف سوهاج القومى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 07:09 م
"كنوز سوهاج المنسية".. معرض أثرى بمتحف سوهاج القومى معرض كنوز سوهاج المنسية
كتب محمد أسعد

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افتتح متحف سوهاج القومي معرضا مؤقتا تحت عنوان " كنوز سوهاج المنسية"، وذلك بالتعاون مع منطقة الآثار الإسلامية والقبطية بسوهاج، وأديرة سوهاج الأثرية.
 
وقال علاء القاضي مدير عام متحف سوهاج القومي، إن الهدف من إقامة هذا المعرض هو تسليط الضوء على الأيقونات القبطية غير المسجلة ‏والموجودة داخل أديرة سوهاج الأثرية؛ حيث يضم المعرض تسع أيقونات من أبرزهم أيقونتان تمثلان السيدة العذراء ‏وهى تحمل السيد المسيح، ‏وأيقونة رئيس الملائكة ميخائيل، وأيقونة الملاك غبريال، وأيقونة الأنبا بسادة والأنبا ‏أباديون.‏
 
وأشار إلى أن جميع تلك الأيقونات يتم عرضها لأول مرة داخل المتحف، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 20 سبتمبر 2022.
 
كنوز سوهاج (2)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (3)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (4)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (5)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (6)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (7)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (8)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (9)
كنوز سوهاج

كنوز سوهاج (10)
 

كنوز سوهاج (11)
 

كنوز سوهاج
 

 


وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

سوهاج

معرض أثري بمتحف سوهاج القومي



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