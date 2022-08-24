قوات الاحتلال تصيب وتعتقل عددا من الفلسطينيين فى مخيم جنين

وكالات الأنباء

أصيب واعتقل عدد من المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين وسط اندلاع مواجهات.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا "، أن قوات الاحتلال اعتقلت عصام محمد أبوخليفة، وصهيب عيسى الغول، وعماد عمر أبو الهيجا، فيما احتجزت الشابين كامل فخرى حويل، ومجدي عوني حويل، لساعات بعد اقتحامها للمخيم.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة ونحو 70 آلية عسكرية ونشرت القناصة على أسطح العمارات السكنية ومنعت سيارات الإسعاف من الدخول الى المخيم وشرعت بمداهمة عدد من المنازل والعبث بمحتوياتها، ما أدى الى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة الحية ما أدى الى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام والمدمع.