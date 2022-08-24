فى سابقة عالمية.. غينيا الجديدة تعين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل

نهي الطويل

قرر رئيس وزراء غينيا الجديدة "بابوا" جيمس مارابيه، الذي تم إعادة انتخابه في وقت سابق من الشهر الجاري، عدم الاكتفاء بوجود وزير للزراعة أثناء تشكيل الحكومة، التي تم الإعلان عنها الثلاثاء، وقام بتعيين وزيرا للقهوة وآخر لزيت النخيل في سابقة قد تكون الأولي من نوعها عالميا، وفقا لنبأ اوردته الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.

ويمثل زيت النخيل 40% من إجمالي قيمة صادرات بابوا نيو غينيا الزراعية، تليه القهوة بنسبة 27%، أيضا يمثل قطاع القهوة 6% من اجمالي الناتج المحلي للبلاد، وتشكل مصدر الدخل الأساسي لحوالي 2 مليون شخص أى ربع السكان تقريبا.

وينتمي أغلب هؤلاء إلى فئة المزارعين الصغار حيث يمثلون 85% من منتجي القهوة بالبلاد، والتي زاد الإقبال علي استيراد المحصول منها لكي يقدم في مقاهي استراليا والولايات المتحدة واليابان.

وبالنسبة لزيت النخيل، يقول رئيس الوزراء إن بها أراضي زراعية غير مستغلة من الممكن الاستفادة بها في زيادة إنتاج وتصدير المنتج، كما أنه يتطلع إلى زيادة إنتاج القهوة وتصديرها إلى الأسواق المدرة للربح العالي.

وأما الوزراء الذين وقع الاختيار عليهم، فذهبت حقيبة القهوة إلى البرلماني جو كولي، بينما تلك التي تخص زيت النخيل فكانت من نصيب البرلماني فرانسيس مانيكي.