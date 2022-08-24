فلسطين تتطلع للحصول من الأردن على نحو 20% من حاجة الضفة الغربية من الكهرباء

كتب: أحمد جمعة

تتطلع السلطة الفلسطينية للحصول على نحو 20% من الطاقة الكهربائية من الأردن؛ لسد احتياجات الضفة الغربية المحتلة، وفق رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، الأربعاء.

ورفع الأردن تزويده للفلسطينيين من 40 ميجاوات إلى 80 ميغاوات الأربعاء، بعد افتتاح محطَّة تحويل كهرباء الرَّامة في الأغوار.

وأوضح ملحم في تصريحات لقناة المملكة الأردنية إن مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والضفة الغربية "يعتبر من أهم المشاريع بالنسبة لفلسطين، حيث يساهم في تحقيق الاستراتيجية الفلسطينية لقطاع الطاقة وخاصة في تحقيق تنوع وتنويع مصدر الطاقة في فلسطين والالتفاف التدريجي عن الخدمات الإسرائيلية وزيادة الربط الإقليمي مع الأشقاء في الأردن ."

وشرح: "نحن نعمل مع الأردن منذ سنوات في تحقيق هذا الهدف، والآن (تتزود الضفة الغربية) بنحو 80 ميجاوات من الأردن" وفق ملحم الذي تحدث عن "الهدف أن يكون هناك توسعة لهذا المشروع في المستقبل القريب حتى نأخذ أكثر من 15-20% من الطاقة من الأشقاء في الأردن".

وتزود حاليا شركة الكهرباء الوطنية الأردنية، الضفة الغربية المحتلة، بـ 8% من حاجتها من الطاقة على ما ذكر ملحم، وقال إن المشروع الحالي مع الأردن "مهيأ بإضافة وحدات إضافية قادرة على تزويد فلسطين بـ 80 ميجا أمبير إضافية".

وجاء مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والأراضي الفلسطينية المخطط له "لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني للسنوات المقبلة وتلبية النمو الطبيعي للطلب على الطاقة الكهربائية بأسعار معقولة وبكفاءة عالية وبنوعية ذات جودة عالية" بحسب ملحم.

وتهدف السلطة الفلسطينية إلى توفير 50% من استهلاك الضفة الغربية من مصادر تنتج محليا، أما 50% الأخرى فعبر الربط الإقليمي مع الدول المجاورة وخاصة مع الأردن ومصر.