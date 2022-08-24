فريق جراحى ببنها الجامعى يستأصل الغدة التيموسية لطفلة تعانى من وهن العضلات الأعظم

القليوبية إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، فى استئصال الغدة التيموسية لطفلة عمرها 14 عاما، كانت تعاني من مرض وهن العضلات الأعظم، وتم عمل فصل وغسيل بلازما الدم عدة مرات ولم يكن لها علاج سوي استئصال الغدة.



وأوضحت إدارة المستشفي، في بيان لها، أن الطفلة صاحبة الـ14 عاما، كانت تعاني من مرض وهن العضلات الأعظم، وتم عمل فصل وغسيل بلازما الدم عدة مرات ولم يكن لها علاج سوي استئصال الغدة.



وتابعت، أنه تم تحضير الطفلة للعمليات وعمل شق صدري طولي تجميلي محدود جدا بعظمة القص (1.5 سم)، وتم من خلاله استئصال الغدة كاملة وإعادة غلق العظمة والعضلات والجلد بخيط تجميلي مراعاةً لكون المريضة طفلة صغيرة وذلك برغم صعوبة تلك الفتحة بالنسبة للجراحة إلا أن التوفيق كان حليف الأطباء الأبطال.



وأوضحت، أن الطفلة المريضة خرجت بحمد الله، وتتنفس حاليا بشكل طبيعي وبدون الحاجة لجهاز تنفس اصطناعي بعد العملية.







