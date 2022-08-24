غياب 106 طلاب عن امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة دور ثان بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

رصدت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج والتي تقوم بأعمال إمتحانات الدور الثانى للثانوية العام غياب 87 طالبة وطالبة بمادة الفيزياء و19 طالبا وطالبة بمادة التاريخ داخل لجان أمتحانات الثانوية العامة بــ 11 إدارة تعليمية هي عدد إدارات المديرية.



هذا وقد بلغ إجمالي الطلاب المقيدين بإمتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة "٥٨٠٠" طالبًا وطالبة نظام البابل شيت تم توزيعهم على 14 لجنة على مستوى المحافظة.



وأكد الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين مشددا على تطبيق كافة الإجراءات للتصدي لأى محاولات للغش مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تحدث داخل اللجان بما يضمن توفير أجواء آمنة، تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أعلنت أنه وفقًا للمرحلة الأخيرة من تنسيق المدارس الثانوية التي انتهت منها إدارة التخطيط بالمديرية فقد تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية بسوهاج إلى 224 درجة فقط، وذلك في المدارس التي لا تعاني من كثافات عالية صرح بذلك الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.



كما أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة أنه أصدر توجيهاته لجميع المدارس بالالتزام بدقة بالكثافة الطلابية المقررة وفقًا لمحددات هيئة الأبنية التعليمية، مع تكليف السادة مديري الإدارات التعليمية بتنفيذ ذلك بكل دقة.

