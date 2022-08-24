غلق باب تسجيل الرغبات غدا للطلاب المستجدين بجامعة الأزهر

كتب لؤى على

تغلق فى السابعة مساء الخميس تسجيل الرغبات إلكترونيًّا للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول في الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها المختلفة (علمي - أدبي - الشعبة الإسلامية) بجامعة الأزهر، والتي انطلقت مساء السبت الماضى، حيث أشارت آخر إحصائية إلى تسجيل 25 ألف طالب وطالبة رغباتهم.

وكان الدكتور سلامة داود، القائم بأعمال رئيس الجامعة، صدق على بدء العمل بمكتب تنسيق القبول الإلكتروني بالجامعة؛ لتمكين طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الناجحين في الدور الأول من تسجيل رغباتهم ولمدة خمسة أيام.