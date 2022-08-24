اليوم السابع
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غرق طفلة ونجاة والدتها من الموت بعد سقوطهما في حمام سباحة بـ6 أكتوبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 01:14 ص
غرق طفلة ونجاة والدتها من الموت بعد سقوطهما في حمام سباحة بـ6 أكتوبر إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرضت طفلة للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة ووالدتها تعمل بالفيلا، سقطا سويا بحمام السباحة، وتمكن خفير الفيلا من إنقاذ الأم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفلة تعرضت للغرق بحمام سباحة فيلا بمدينة 6 أكتوبر، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الطفلة كانت بصحبة والدتها التي تعمل بالفيلا، وسقطا سويا بحمام السباحة، وشاهدهما الخفير المسؤل عن حراسة الفيلا،  فأسرع لمساعدتهما، وتمكن من إنقاذ الأم، بينما تم نقل الطفلة إلى المستشفى في محاولة لإسعافها، إلا أنها فارقت الحياة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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