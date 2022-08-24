غرفة الجيزة: تخفيضات 30% فى معرض "أهلا مدارس" بفيصل

كتب إسلام سعيد

أعلن محمد إمبابي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة ان الغرفة التجارية بالتعاون مع محافظة الجيزة تقوم بتجهيز معرض أهلا مدارس بتخفيضات ستصل إلى أكثر من 30٪ من أسعار السوق تيسيرًا على المواطنيين وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس القائد عبدالفتاح السيسي للعمل على توفيراحتياجات المواطنيين والطلاب بأسعار مناسبة وبمواصفات جيدة وخدمة مميزة للمترددين على المعرض

وأكد إمبابى على العمل على تنفيذ توجيهات المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة بالاهتمام بجودة ونوعية المنتجات المعروضة بمعرض اهلا مدارس بفيصل مشيدا بانفتاح الوزير على مجتمع الاعمال التجارى والصناعى، حيث أشار وزير الصناعة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال باعتباره شريك أساسي في وضع وتنفيذ رؤية الدولة لتطوير قطاعي الصناعة والتجارة والعمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في المنتجات النهائية وتوفير الخامات ومستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الإنتاج.

وقال إمبابي إن الغرفة بدأت فى تجهيز المعرض بمنطقة أرض المطاحن بالطالبية بالتعاون مع محافظة الجيزة وبرعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وبدعم من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية مع الحرص على توفير الفرصة للمنتجات والصناعة المحلية.

وأوضح إمبابي أن المعرض سيضم 60 عارضا على مساحة تصل إلى 2000 متر لتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى والشنط والاحذية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن المعروض بالأسواق الأخرى حيث ستشارك اهم الشركات المنتجة لمستلزمات المدارس بالجيزة والمناطق الصناعية بها.

وأشار إمبابى إلى أن انطلاق معرض أهلا مدارس مطلع الشهر المقبل يعد فرصة كبيرة لتوفير احتياجات جميع الأسر والطلاب من أدوات مدرسية وجامعية حيث يأتي قبل بدء العام الدراسي الجديد بفترة كبيرة تصل لشهر مما يؤكد على الإقبال غير المسبوق للمواطنين علي المعرض مشيرا الى ان هناك رؤية متكاملة لتطوير وإقامة المعارض بمحافظة الجيزة كما سيمثل المعرض نموذجا جيدا ومتنوعا من حيث حجم التخفيضات عن أسعار السوق بما لايقل عن 30 % وجودة المنتجات ونوعية الخدمة المقدمة لزائرى المعرض.

ومن جانبه أوضح طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة على التنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة لإقامة معرض أهلا مدارس بارض المطاحن بشارع فيصل وذلك فى إطارإستراتيجية تستهدف بها الدولة التخفيف عن المواطن الجيزاوى فى جميع المناسبات مضيفا أن المعرض ينطلق تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وسيقوم بافتتاح المعرض وزير التجارة والصناعة ووزيرالتموين والتجارة الداخلية ومحافظ الجيزة.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية إلى أهمية تعاون الغرف التجارية بالجيزة مع المحافظة فى إقامة تلك المعارض حيث يثمر هذا التعاون فى صالح المواطن الذي يستفيد من التخفيضات الموجودة بتلك المعارض استعدادا للموسم الدراسي والعام الدراسي الجديد حيث سيتم طرح جميع الأدوات المكتبية والمدرسية والزي المدرسي والأحذية والمواد الغذائية أمام الطلاب وأولياء الأمور بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلى أكثر من 30% وسيشمل المعرض كل احتياجات طلاب المدارس مثل الأدوات المكتبية والكتابيه والكشاكيل والكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلى.