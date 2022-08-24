اليوم السابع
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طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى بلا شكاوى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:25 م
طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى بلا شكاوى ثانوية عامة ــ أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم  بشمال سيناء، إنه تابع اليوم أعمال غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة للدور الثاني بديوان عام المديرية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم  بشمال سيناء، أنه طلاب شعبة العلوم والرياضيات أدوا الإمتحان في مادة الفيزياء، وبلغت نسبة الحضور في الشعبة العلوم والرياضيات "94%" تقريباً، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الإمتحان في مادة التاريخ، وبلغت نسبة الحضور في الشعبة الأدبية "86%" تقريباً، مشيرًا إلى أن الإمتحانات سارت بكشل طبيعي ولا توجد أي شكوى من الإمتحانات.

 


شمال سيناء

الثانوية العامة

الدور الثانى

التربية والتعليم



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