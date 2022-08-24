طلاب الثانوية العامة بشمال سيناء يؤدون امتحانات الدور الثانى بلا شكاوى

شمال سيناء - محمد حسين

قال حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إنه تابع اليوم أعمال غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة للدور الثاني بديوان عام المديرية .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه طلاب شعبة العلوم والرياضيات أدوا الإمتحان في مادة الفيزياء، وبلغت نسبة الحضور في الشعبة العلوم والرياضيات "94%" تقريباً، فيما أدى طلاب الشعبة الأدبية الإمتحان في مادة التاريخ، وبلغت نسبة الحضور في الشعبة الأدبية "86%" تقريباً، مشيرًا إلى أن الإمتحانات سارت بكشل طبيعي ولا توجد أي شكوى من الإمتحانات.