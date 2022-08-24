اليوم السابع
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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:02 م
أكرم القصاص
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ضبط 105 مخالفات تموينية و5 أطنان علف مجهولة المصدر فى حملة بمدينة المراغة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:52 م
ضبط 105 مخالفات تموينية و5 أطنان علف مجهولة المصدر فى حملة بمدينة المراغة المهندس محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة
سوهاج – عمرو خلف

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قال المهندس محمد حسين وكيل مديرية التموين لشئون الرقابة بمحافظة سوهاج، إن المديرية تحت إشراف المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج قامت بضبط 105 مخالفة تموينية فى حملة على الأسواق والمخابز، وكذلك سلع مجهولة المصدر فى حملة على مدينة المراغة.

وأضاف وكيل مديرية التموين لـ "اليوم السابع" أنه تم ضبط 7 أطنان ردة بدون فواتير و5 أطنان علف مجهولة المصدر بمدينة المراغة و200 كرتونة كارتيه منتهية الصلاحية و250 باكتة عصير مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفين للنيابة المختصة للتحقيق.


سوهاج

التموين

المراغة

علف

مجهولة المصدر



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