ضبط 1000 لمبة تحمل علامات تجارية وهمية و1500 عبوة زيت مجهولة المصدر بالغربية

الغربية - عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، حملة تموينية للمرور على كافة الأنشطة بدائرة مركزطنطا وأسفرت الحملة عن ضبط 1000 لمبة تحمل علامات تجارية وهمية غيرمسجلة بالعلامات التجارية بداخل مخزن بدائرة اول طنطا بالمخالفة للقانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش التجاري والخداع، كما تم ضبط مخزن سلع غذائية بدائرة مركز طنطا والتحفظ على 1500 زجاجة زيت طعام مجهول المصدر مخالفا القرار الوزاري رقم 281 لسنة 94.

كما تمضبط مخزن سلع غذائية بدائرة ثان طنطا والتحفظ على 50 كرتونة مقرمشات مجهولة المصدر وتحتوى على مكسبات طعم صناعية مما تؤدى إلى اضراربالصحة العامة، وتم تحرير محاضرجنح بالمخالفات والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.