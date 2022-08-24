اليوم السابع
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ضبط دراجات نارية بدون ترخيص وعدد من "التوك توك" فى حملة مرورية بالغربية

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:36 ص
ضبط دراجات نارية بدون ترخيص وعدد من "التوك توك" فى حملة مرورية بالغربية توك توك
الغربية محمد طارق

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شنت إدارة مرور الغربية، حملة مرورية مكبرة صباح اليوم، أسفرت عن ضبط عدد من مركبات توك توك ودراجات نارية مخالفة وغير مرخصة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وذلك لإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك والدراجات النارية المخالفة بمدينة طنطا، والتي أسفرت عن ضبط 31 مركبة مخالفة والتحفظ عليها، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة.


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