ضبط المتهم بالتعدي على طبيب والأمن الإداري بمستشفى في حلوان

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تعدى أحد الأشخاص يحمل سلاح أبيض وبحوزته "كلب شرس" على موظفى الأمن الإدارى وطبيب داخل إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة.

تبين أنه حال إستقبال إحدى المستشفيات بمنطقة حلوان بالقاهرة أحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك" - مُصاب بجرح قطعى) إدعاء مشاجرة وبصحبته (عاطل - سبق إتهامه فى قضية "سلاح"، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح أبيض").. حدثت مشادة كلامية بينهما وبين موظفى الأمن الإدارى بالمستشفى تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على موظفى الأمن الإدارى بالمستشفى ، مما أسفر عن إصابة عدد (3) من موظفى الأمن الإدارى وطبيب بالمستشفى ولاذ بالهرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من تحديد مكان إختباء المتهم الهارب بإحدى الشقق - كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.. عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبصحبته (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية ومطلوبين للتنفيذ عليهم فى قضايا "ضرب - سلاح أبيض - مخدرات").. ولدى إستشعاره القوات قام المذكور بإشهار سلاح نارى فرد خرطوش وإطلاق عدة كلاب "شرسة" تجاه القوات .. تمكنت القوات باشراف اللواء عﻻء بشندي من السيطرة على الموقف وأسفر ذلك عن إصابة المذكور بطلق نارى بالساق ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.. وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش - طبنجة صوت – 7 سلاح أبيض "مطواة - سنجة" - عدد ٥ كلاب "شرسة" - رادع شخصى – سوط "كرباج" – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.