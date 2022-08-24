صعود الأسهم السعودية والبحرينية بجلسة الأربعاء.. وهبوط الكويت وأبو ظبى

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.19% رابحًا 23 نقطة ليغلق عند مستوى 12443.77 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.85% رابحًا 29 نقطة ليغلق عند مستوى 3421.69 نقطة، وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.01% رابحًا 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.85 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.214% خاسرًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10018.15 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.19% رابحًا 23 نقطة ليغلق عند مستوى 12443.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.33% رابحًا 71.41 نقطة ليغلق عند مستوى 21633.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 153.8 مليون سهم بقيمة 5.8 مليار ريال.

وصعدت 10 قطاعات ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.13%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.89%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.44%، 0.4%، على التوالي، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.37%، ثم قطاعات النقل، والرعاية الصحية، وتجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، 0.22%، 0.2%، على التوالي، فيما تراجعت قطاعات الخدمات الاستهلاكية، والسلع طويلة الأجل، والاستثمار والتمويل بنسبة 1.55%، 1.3%، 1.01%، على التوالي.

وقفز 67 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الحمادي" بنسبة 9.76%، ثم سهم "ملاذ للتأمين" بنسبة 4.99%، ثم سهم "سدافكو" بنسبة 4.19%، وتراجع 137 سهمًا على رأسها سهم "دار الأركان" بنسبة 6.85%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 6.69%، ثم سهم "بن داود" بنسبة 3.64%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 368 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.85% رابحًا 29 نقطة ليغلق عند مستوى 3421.69 نقطة، وبلغ حجم التداول 196 مليون سهم محققة ما قيمته 456.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 7406 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 3.74%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.05%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.64%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 1.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاعي النقل، والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي.

وارتفع 19 سهمًا على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 9.09%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 3.74%، وتراجع 13 سهمًا على رأسها شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.92%، ثم سهم شركة أرامكس بنسبة 2.28%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 32.8 مليون ورقة بقيمة 193.1 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحًا 0.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.85 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.2 مليون سهم بقيمة 743.8 ألف دينار بحريني، وصعد قطاع المال بنسبة نمو 2.52% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية بنسبة نمو 3.8% مدفوعًا بصعود سهمي بنك السلام، مجموعة البركة بنسبة 1.12%، 0.32%، على التوالي، وصعد سهم سوليدرتي البحرين بنسبة 1.24%.

فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وهبط سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.21%.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.74% خاسرًا 58.47 نقطة ليغلق عند مستوى 7807.87 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسرًا 66.30 نقطة ليغلق عند مستوى 8741.14 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.71% خاسرًا 41.72 نقطة ليغلق عند مستوى 5852.94 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.26% خاسرًا 16.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6129.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 298.2 مليون سهم بقيمة 85.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.4 ألف صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.41%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.30%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.98%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.8%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.77%، 0.75%، على التوالي، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.69%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية بنسبة 4.69%، 0.66%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.214% خاسرًا 21.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10018.15 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.025 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 211.7 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 9606 صفقة.

وانخفض قطاع الاتصالات ببورصة أبو ظبي بنسبة 1.47%، فيما ارتفعت 7 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.45%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 0.89%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.31%، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.09%.

وارتفع 27 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية" بنسبة 7.87%، ثم سهم "شركة أبو ظبي لبناء السفن" بنسبة 5.43%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة العقارية" بنسبة 4.98%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية" بنسبة 2.13%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 1.91%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 292.2 مليون درهم.