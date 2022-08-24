صديق الشاب المتوفى أثناء الصلاة بالإسكندرية: سقط ونطق الشهادة

الإسكندرية - فريق المحافظات

قال أحمد إبراهيم، صاحب محل لحوم، وصديق مصطفى حمدان، ابن محافظة الإسكندرية، الذى توفى أثناء أدائه صلاة المغرب، وإمامته العاملين، داخل مقر عمله، والذين فوجئوا بوفاته عقب الانتهاء من الصلاة وهو ساجد في صلاة المغرب أمس الاثنين، إن مصطفى حمدان الشاب المتوفي أثناء الصلاة صديقه منذ 12 سنة، وكنا خلال الفترة الماضية، نقوم بتجهيز محل جديد في منطقة سيدي بشر، وفي يوم الواقعة دخل مصطفي للضوء وأنا كنت قمت خلفة للضوء لأداء صلاة المغرب، وتقدم لامامه الصلاة.

وأضاف أحمد إبراهيم لـ "اليوم السابع" أن خلال الركعة الثانية، بعد قراءة الفاتحة، سقطت على الأرض وكان يحرك إصبعه باليد اليمنى للشهادة، واكملنا الصلاة، وفور الانتهاء حاولت بعملية انتعاش، عن التهوية على صدره ولكن دون تجاوب منه، حتى تجمع العاملين وقمنا بطلب الإسعاف لنقله إلى إحدى المستشفيات.

وأشار أحمد إبراهيم، أنه حاول إحضار أحد الأطباء، من الصيدلية، ولكنهم رفضوا، وقمت باحضار تاكسي، ومعي بعض الجيران والعاملين، وذهبنا به الى مستشفى طيبة، وبعد مرور نصف ساعة خرجت أحدى الأطباء للسؤال على أسرته التي حضرت على الفور عقب سماع نقل مصطفي إلى المستشفى الذى أعلمتهم، أنه توفى قبل دخوله المستشفى.

وأوضح إبراهيم، أن مصطفى الله يرحمه، كان بشوش الوجة، وكان يشجع الجميع على الصلاة، وكل الناس كانت بتحبه وأنهى قائلا: "أتمنى أن تكون حسن الخاتمة مثلما لقي مصطفي بها ربه، ربنا يرحمه، ويجعله مع الصالحين".

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي جنازة شاب يدعى مصطفى توفى، أثناء إمامته لزملائه في الصلاة وهو ساجد، وأظهر مقطع فيديو يرصد جنازة مهيبة للشاب مصطفى حمدان، 27 عامًا، في الإسكندرية، وتبارى الجميع في ذكر محاسنه وأخلاقه، خاصة وأنا ختام حياته جاء ساجدًا لرب العباد.

وكتب أصدقاء مصطفى على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" إن مصطفى يعول طفل عمره عام ونصف "سليم"، وكان في انتظار مفاجأة سارة بعد عدة أشهر لكن الله اختاره قبل رؤية مولوده الجديد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات مؤثرة، من بينها "ماذا بينك وبين ربك" و"من عاش على شيء مات عليه"، ومنهم من علق بـ"حسن الخاتمة".