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الأربعاء، 24 أغسطس 2022 03:32 م
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صحة البحر الأحمر تعلن عن عقد دورة تدريبية لأطباء الباطنة والكلى سبتمبر

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 02:36 م
صحة البحر الأحمر تعلن عن عقد دورة تدريبية لأطباء الباطنة والكلى سبتمبر الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، الأربعاء، عن عقد دورة لأطباء أمراض الكلى والباطنة نظرى بمقر نقابة الأطباء، وعملى بمستشفي الغردقة العام بالتعاون مع نقابة أطباء البحر الأحمر، ومستشفي الغردقة العام يومي 8 و9 سبتمبر القادم.
 
وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن الدورة تقام بحضور نخبة متميزة من كبار أطباء الكلي علي مستوي الجمهورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان.
 
وأوضحت المديرية أن الاشتراك في الدورة مجانا، ويتم تسجيل الأسماء بمقر نقابة الأطباء بالغردقة تحت اشراف من الدكتور أحمد عبد المالك نقيب الأطباء بمحافظة البحر الأحمر ، حتي اكتمال العدد.
 
 
 


 

 


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