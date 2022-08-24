سيدة تسرق مجوهرات شقيقتها أثناء زيارتها فى مدينة نصر.. تفاصيل

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن في ضبط مرتكبى واقعة سرقة خزينة من داخل مسكن بالقاهرة بداخلها مبلغ مالى ومشغولات ذهبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة خزينة من داخل مسكنه وبداخلها (مبلغ مالى - ومشغولات ذهبية).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقة زوجة المُبلغ وآخر- مقيمان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الأولى بأنها نظراً لعلمها باحتفاظ شقيقتها وزوجها بمبالغ مالية بمسكنهما، اختمرت فى ذهنها فكرة سرقتها، وفى سبيل ذلك تمكنت من مغافلة شقيقتها أثناء زيارتها لها، واستولت على المفاتيح الخاصة بها، وتمكنت من استخراج نسخة منها، واستعانت بالمتهم الثانى وتوجها للشقة محل البلاغ وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح المصطنع والاستيلاء على الخزينة، وعقب ذلك توجها إلى أحد أصدقاء الثانى، وتمكن الأخير من فتح الخزينة وعثر بداخلها على (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) وأضافا بتصرفهما فى المشغولات الذهبية بالبيع لدى مالك محل مشغولات ذهبية، أمكن ضبطهما، وأيدا أقوال المتهمين.