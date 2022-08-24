وقال وونج - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، الأربعاء، إن ارتداء أقنعة الوجه ضروري في وسائل النقل العام والمنشآت الصحية لأن هذه مناطق يتم فيها تنفيذ الخدمات الأساسية في أماكن مغلقة ومزدحمة، ويتردد عليها أشخاص أكثر عرضة للإصابة، وأن ارتداء أقنعة الوجه لن يكون إلزاميا في المطارات، أو المنشأت التابعة لوسائل النقل العام طالما كانت جيدة التهوية.

بدورها، أوضحت وزارة الصحة - في بيان اليوم - أن أقنعة الوجه ستكون اختيارية في وسائل النقل الخاصة مثل سيارات الأجرة والحافلات المدرسية وخدمات الحافلات الخاصة.

ولفتت الوزارة إلى أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في سنغافورة تراجعت بشكل كبير منذ أواخر شهر يوليو الماضي، كما تم تسجيل انخفاض في عدد المصابين المحتجزين بالمستشفيات إلى النصف.