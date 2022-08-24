سقوط لص يسرق السيارات ويساوم أصحابها لاستردادها بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء اشرف الجندي مدير الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بسرقة سيارة ومساومة مالكها لإعادتها مقابل مبلغ مالى.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين.. باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أمام العقار محل سكنه الكائن بدائرة القسم، وفى وقتٍ لاحق ورد للمجنى عليه اتصالاً هاتفياً ساومه خلاله المُتصل على دفع مبلغ مالى نظير إعادة السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين- مقيمان بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم ضبطهما وبحوزتهما السيارة محل الواقعة والهاتف المحمول المستخدم فى المساومة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.