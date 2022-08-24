زيلنيسكى يمنح بوريس جونسون وسام الشرف الأوكرانى

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منح الرئيس الأوكراني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسام الشرف الأوكراني، ما اعتبره جونسون تقديرا لجهود بريطانيا خلال الأزمة الأوكرانية الروسية.



وقال جونسون - في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بكييف - إنه على العالم أن يزيد من إمداداته العسكرية لأوكرانيا، مضيفا أن الخسائر الروسية هائلة.

وأضاف: "أن بوتين فشل في فهم مدى قوة إرادة الأوكرانيين في المقاومة، حيث أن الشعب الأوكراني قام بتسديد لكمة إلى وجه بوتين"، على حد تعبيره.



وأشار إلى أن ثلثي أطفال أوكرانيا طردوا من منازلهم، مؤكدا أن هذا الوقت ليس المناسب لتقديم خطط واهية للمفاوضات.



وتابع: "إذا نجح بوتين فيسكون هذا ضوء أخضر لكل ديكتاتور، ولكني على يقين أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب"، مجددًا الدعم البريطاني لأوكرانيا، لافتًا إلى أن هناك المزيد من المدافع والذخيرة فى طريقها إلى أوكرانيا.