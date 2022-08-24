اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 أغسطس 2022 06:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زيلنيسكى يمنح بوريس جونسون وسام الشرف الأوكرانى

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 05:56 م
زيلنيسكى يمنح بوريس جونسون وسام الشرف الأوكرانى زيلنيسكى وجونسون
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح الرئيس الأوكراني، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسام الشرف الأوكراني، ما اعتبره جونسون تقديرا لجهود بريطانيا خلال الأزمة الأوكرانية الروسية. 


وقال جونسون - في مؤتمر صحفي مع الرئيس الأوكراني بكييف - إنه على العالم أن يزيد من إمداداته العسكرية لأوكرانيا، مضيفا أن الخسائر الروسية هائلة.
وأضاف: "أن بوتين فشل في فهم مدى قوة إرادة الأوكرانيين في المقاومة، حيث أن الشعب الأوكراني قام بتسديد لكمة إلى وجه بوتين"، على حد تعبيره.


وأشار إلى أن ثلثي أطفال أوكرانيا طردوا من منازلهم، مؤكدا أن هذا الوقت ليس المناسب لتقديم خطط واهية للمفاوضات.


وتابع: "إذا نجح بوتين فيسكون هذا ضوء أخضر لكل ديكتاتور، ولكني على يقين أن أوكرانيا ستفوز في هذه الحرب"، مجددًا الدعم البريطاني لأوكرانيا، لافتًا إلى أن هناك المزيد من المدافع والذخيرة فى طريقها إلى أوكرانيا.


فولوديمير زيلنيسكى

وسام الشرف الأوكراني

بوريس جونسون

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة