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زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة لمتهمى "أحداث عنف الطالبية"

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 08:00 ص
زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد والبراءة لمتهمى "أحداث عنف الطالبية" المستشار محمد سعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس-أسماء شلبى

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زى النهارده من 3 سنوات، يوم 24 أغسطس 2019، قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، وبراءة 3 آخرين فى إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية.
 
 
وكان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.
 
 
ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.
 
 

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