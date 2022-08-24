زراعة 1180 شجرة فى الحدائق العامة وعلى المحاور الرئيسية بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تم توجيه الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة برئاسة العميد محمد عابدين؛ بالبدء في زراعة جميع الحدائق العامة مع زيادة الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.



يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، فيما يتعلق ببدء العمل في المبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة وإعداد خطة واضحة لتشجير المحاور والطرق الجديدة و زراعة الأشجار في الحدائق العامة؛ فقد



وأشار المحافظ، إلى أنه تم خلال الأسبوع الماضي زراعة ما يقرب من 1180 شجرة مثمرة وشجرة زينة على مستوى الأحياء و على الطرق والمحاور المرورية أنه تم التشديد على الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة بالتنسيق مع جميع الأحياء للبدء فوراً في زيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة في جميع الأحياء لتكون متنفس طبيعي للمواطنين.



وعن المحاور المرورية الرئيسية؛ فقد أكد الشريف أنه تم خلال الأسبوع الماضي تكثيف الزراعات على المحاور الرئيسية، حيث تمت زراعة 150 شجرة متنوعة (زيتون وأشجار زينة) على امتداد محور المحمودية، لافتا إلى أنه يتم التركيز حالياً على زيادة المسحات الخضراء وخاصة الأشجار المثمرة في كل حي، بالإضافة إلى حصر كافة المساحات التي يمكن زيادة عدد الإشجار بها وتقليم الأشجار بشكل دوري.



ومن جانبه؛ أشار العميد محمد عابدين، إلى أن الادارة العامة للحدائق المركزية برئاسة محمد خضر الحلواني، قامت بالتنسيق مع الأحياء بزراعة 270 شجيرة لانتا بحوض سان جيوفاني بطريق الكورنيش ورفع كفاءه حديقة المعماري وزراعتها بعدد 160 شجره لانتانا وذلك بنطاق حي شرق، كما تمت زراعة 300 شجيره متنوعه من الشرانيا والريو بحديقه المركز اللوجستي بالدخيله التابع لحي العجمي، وزراعة 53 شجرة متنوعة بحديقة بشاير الخير 1 بالإضافة إلى 25 شجره من صبار الايفوربيا واليوكا بميدان امين يحي بنطاق حي غرب.



أما عن حي منتزه ثان فقد تم زراعة 200 شجره بزروميا سعودي من النوع القيم باحواض شارع النبوي المهندس، كما تمت زراعة 10 أشجار دورانتا ليمون و 9 أشجار فيكس و ٥ أشجار بنجامينا وشجرة دارسينا بحديقة الحى بمدخل الناصرية بحى عامريه ثان.







