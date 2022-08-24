زاخاروفا: روسيا ملتزمة باتفاقية النقل الآمن للمواد الغذائية الأوكرانية

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صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الثلاثاء، بأن روسيا ملتزمة تمامًا باتفاقيات النقل الآمن للمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية التي تم التوصل إليها في إسطنبول.

وقالت المتحدثة في تصريحات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية- إن موسكو "ملتزمة التزاما كاملا بالاتفاقية الرباعية التي تم التوصل إليها في إسطنبول (التي وقعتها روسيا وتركيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة) بشأن النقل الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية".

وأضافت: "قامت بالفعل 27 سفينة محملة بالمواد الغذائية برحلات على طول الممر الإنساني في البحر الأسود اعتبارًا من اليوم. ونود أن نذكر أن مذكرة التفاهم الثنائية تم إبرامها في إسطنبول في 22 يوليو مع الأمانة العامة للأمم المتحدة للمساعدة في الترويج للمواد الغذائية الروسية والأسمدة في الأسواق العالمية.

وهذا هو بالضبط سبب اهتمامنا الموضوعي بمواصلة هذا الجهد لأغراض توفير الغذاء للدول الأكثر ضعفا في إفريقيا في المقام الأول ".