ونقلت شبكة روسيا اليوم الاخبارية عن نيبينزيا، ان الوضع قد تدهور فيما يتعلق بالسلامة النووية في محطة زابوروجيا للطاقة النووية خلال الأسبوعين الماضيين .. موضحا أن موسكو مستعدة لتقديم أقصى مساعدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لزيارة محطة زابوروجيا.



وأضاف أن الجيش الأوكراني يقصف المحطة بأسلحة أمريكية ثقيلة بشكل شبه يومي وهذا الأمر "يولد خطرا حقيقيا قد يؤدي لوقوع حادث إشعاعي في المحطة ما يهدد بعواقب وخيمة على القارة الأوروبية بأكملها".



وشدد على أنه في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي "لم يكن لدى أي من الوفود الغربية نية مناقشة قصف المحطة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية ودعوة نظام كييف لوقفها".



وعن اغتيال الصحفية الروسية داريا دوغين، قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "لم نسمع أي إدانات من الغرب حيال اغتيالها كما لم نسمع أي إدانات للدعوات المقلقة من بعض المسؤولين الأوكرانيين لقتل أكبر عدد من الروس".