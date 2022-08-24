روسيا تنتقد تصريحات أممية حول كهرباء محطة زابوريجيا النووية

نيويورك (أ ش أ)

انتقد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيليى بينزيا، تصريحات نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية روزمارى دى كارلو "أن الكهرباء المنتجة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية تعود ملكيتها لأوكرانيا".

وأعرب بينزيا - حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الأربعاء، عن استغرابه من التصريحات الأممية حول الكهرباء المنتجة في محطة الطاقة النووية زابوروجيا بأنها تعود إلى أوكرانيا.

وكانت نائبة الأمين العام للمنظمة الأممية قد قالت: "كما أوضح الأمين العام للأمم المتحدة، فإن الكهرباء المنتجة في محطة الطاقة النووية في زابوروجيا تعود ملكيتها إلى أوكرانيا".

وتعتبر محطة زابوروجيا للطاقة النووية - التي تقع في منطقة إنيرهودار الأوكرانية - أكبر محطة نووية في المنطقة الأوروبية، حيث تنتج ما يقرب من نصف كهرباء أوكرانيا المستمدة من الطاقة النووية، وأكثر من خمس إجمالي الكهرباء المولدة في العاصمة كييف.