اليوم السابع
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رفع 35 طن من تراكمات الأتربة بمشاركة 3 سيارات مكنسية بمدينة المنصورة.. صور

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 11:14 ص
رفع 35 طن من تراكمات الأتربة بمشاركة 3 سيارات مكنسية بمدينة المنصورة.. صور تراكمات الأتربة
الدقهليه شريف الديب

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وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية،  بتنفيذ حملة مكبرة بنطاق مدينة المنصورة، وذلك بمشاركة السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية لرفع الأتربة بالمداخل والمخارج وبالشوارع والميادين حيث تم رفع كميه من الاتربه قدرها 35طن.

وفي هذا الصدد أوضح المهندس خالد جلال مدير عام المركبات، المشرف علي تشغيل المكنسيات بالحملة الميكانيكية بجهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة، وأنه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" فقد تم  تشغيل السيارات المكنسية بالمنطقة المركزية حيث شارك في الحملة المذكورة 3 سيارات مكنسية، واوضح انه تم المرور علي شارع الجمهورية وشارع  عبد السلام عارف وشارع وشارع سعد زغلول وشارع الجيش.

وأشار أن هذه الحملات يتم تنفيذها في إطار الخطة التي اعتمدها "محافظ الدقهلية" لتشغيل السيارات المكنسية بنطاق المنطقة المركزية وذلك حرصا علي المظهر الحضاري للمدينة.

وقد أكد "المحافظ "علي متابعة أعمال الصيانة الدورية للسيارات المكنسية لاستمرار تنفيذ خطة المحافظة لتشغيلها لرفع الأتربة من الشوارع والميادين ومداخل ومخارج المدينة.

جاء ذلك في إطار ضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية ، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تراكمات الأتربة (9)
تراكمات الأتربة 

 

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تراكمات الأتربة 

 

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تراكمات الأتربة 

 

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تراكمات الأتربة 

 

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تراكمات الأتربة

 

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تراكمات الأتربة

 

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تراكمات الأتربة

 

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تراكمات الأتربة

 

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تراكمات الأتربة 

 

تراكمات الأتربة (6)
تراكمات الأتربة

 

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تراكمات الأتربة

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محافظ الدقهليه

مدينة المنصورة

حملة نظافة



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