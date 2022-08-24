رئيس وزراء إيطاليا: المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحا لوضع حد أقصى لسعر الغاز

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أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية الأوروبية ستقدم مقترحا أمام المجلس الأوروبي القادم بشأن وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي على مستوى التكتل الموحد.



وقال دراجي، في منتدى ريميني السنوي للصداقة بين الشعوب، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية (أكي)، إن ارتفاع تكاليف الطاقة والغاز وصلت إلى مستويات غير مستدامة، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب ضغطنا بشدة على مستوى الاتحاد الأوروبي بوضع حد أقصى لسعر الغاز، لكن بعض الدول لا تزال تعارضها لأنها تخشى قطع الإمدادات من طرف روسيا".



وأضاف دراجي أن الاتحاد الأوروبي وجد نفسه أمام إمدادات غير مؤكدة من جانب شركة "جازبروم" وفي ذات الوقت تكاليف متزايدة.