وأشار يون خلال اجتماع بشأن الاقتصاد الكلى مع مسؤولين حكوميين وخبراء اقتصاديين، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، إلى ضعف الوون واتساع العجز التجاري، موضحا أنه مقارنة بحالات الأزمات السابقة، تحسنت السلامة المالية الخارجية لاقتصاد كوريا بشكل ملحوظ، لكن يجب أن نكون يقظين دائما.

وأضاف أنه منذ أن تحولت الحكومة إلى منصة اقتصادية طارئة فى يونيو، كنت أترأس اجتماعات طارئة للاقتصاد والمعيشة كل أسبوع للنظر بعناية في قضايا معيشة المواطنين، مبينا أنه سيتحقق وبدقة حتى لا تتكرر أزمة التمويل والعملات الأجنبية ولا تتفاقم الصعوبات في سبل عيش الناس.

وأوضح أن البلاد لا تزال تواجه مخاطر التضخم بسبب خفض روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا.

وتابع أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى وعدم اليقين المحيط بها زاد من تقلب الأسواق المالية واحتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي.