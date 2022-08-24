رئيس قطاع الطب الوقائي يجتمع بقيادات الصحة بالدقهلية

فريق المحافظات

عقد الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وفريق من إدارات الطب الوقائي بوزارة الصحة، اجتماعين متتاليين اليوم الأربعاء بالقاعة الكبرى بنادى الحوار بالمنصورة، وذلك لمناقشة واستعراض نتائج مرور ومتابعة الفرق لعدد من مستشفيات المحافظة.

جاء ذلك بحضور وكيل المديرية، ومديري العموم بمديرية الصحة بالدقهلية، وجميع مديري المستشفيات والادارات الصحية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية، واستعرض الدكتور قنديل أبرز الملاحظات والنتائج لمرور فرق الوزارة المختلفة على المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية، كما تم مناقشة بعض الحلول المناسبة للسلبيات.

وأشاد بالمستوى العام للقطاع الصحي بالمحافظة، ووجه الشكر لعدد من الإدارات، وقدم دعمه الكامل للفرق الطبية بالمحافظة، مثمنا مجهوداتهم في التعاون لتطوير وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية والوقائية المقدمة للمرضى بكافة التخصصات.

وأوضح أن وزارة الصحة تقدم كل الدعم للقطاع الصحي بالمحافظة، لتقديم الخدمات المنوطة بها على أكمل وجه للمواطنين، مشددا على تسهيل كل الإجراءات للمرضى أثناء تلقيهم للخدمات الطبية بالمستشفيات والوحدات والمراكز الصحية.

ومن جانبه رحب الدكتور شريف مكين برئيس قطاع الطب الوقائي ومرافقيه على أرض المحافظة، مثمنا تلك الزيارة الهامة والدعم الكامل للقطاع الصحي بالمحافظة.