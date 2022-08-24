رئيس جامعة قناة السويس يتابع تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يشهد إقبالا ملحوظا في اليوم الأول لتقديم طلاب الشهادات العربية والأجنبية وطلاب مدارس stem، واليوم الثانى لطلاب المدارس الحكومية والخاصة حيث تقدم باليوم الأول 207 طالب وطالبة ومع بداية صباح اليوم الثانى تم استقبال 81 بواقع 50طالب من المدارس الحكومية والخاصة و 31طالب من الشهادات العربية والأجنبيه وطلاب مدارس stem.

جاء ذلك أثناء تفقد رئيس الجامعة لمقر التقديم لتنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وهدى فرج أمين عام الجامعة، والأمناء المساعدين المهندس عادل ألبير، والمحاسب شريف فاروق..

وكان فى استقبال رئيس الجامعة ومرافقيه الدكتور محمد غنيم مدير مكتب التنسيق الفرعى بالجامعة، و الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم.

وقام الدكتور ناصر مندور بشرح تعريفي عن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بحضور الطلاب وأولياء الأمور عرض خلاله كليات الجامعة والبرامج الدراسية التى تقدمها، مؤكداً على توفير أخصائين لشرح البرامج ونظام الدراسة بالكليات مع تواجد إداريين لشرح كيفية تقديم الأوراق مع توزيع ملصقات بالكليات وبرامجها، كما تم تخصيص قسم لشئون الطلاب لإستيفاء الأوراق ومراجعتها.

جدير بالذكر أن التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية يستمر حتى 30 أغسطس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.



جانب من متابعة رئيس الجامعة لتنسيق الجامعة الاهلية



جانب من متابعة رئيس الجامعة لتنسيق الجامعة الاهلية