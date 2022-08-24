رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا لمتابعة أنشطة مؤسسة الفلك بكلية الصيدلة

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا والوفد المرافق له، بكلية الصيدلة لمتابعة تواصل الأنشطة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين الكلية ومطرانية طنطا وتوابعها في أبريل الماضي لدعم مؤسسة الفلك الخيرية لرعاية مرضى متلازمة داون وخاصة فى مجال التغذية العلاجية، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

أكد الدكتور محمود ذكي، أن الأنبا بولا لا يتوانى عن تقديم الدعم لجامعة طنطا من خلال أفكار مبتكرة مثل مشروع مؤسسة "الفلك" الملهم، الذي يؤكد على أهمية منهجية التفكير في تحديد الأهداف والمستهدفين والنتائج المرجوة، مؤكداً أن الجامعة تحرص على تعزيز التعاون في هذا المشروع الريادي على المستوى الإقليمي لرعاية مرضى متلازمة داون وذلك في ضوء مسئوليتها المجتمعية وتحقيقاً لأهداف القيادة السياسية فيما يتعلق بالعدالة الإجتماعية.

وأشاد الأنبا بولا، بدور الجامعة في توفير كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل البروتوكول في ضوء التعاون المثمر بين مطرانية طنطا والجامعة في مجال خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديداً مرضى «متلازمة داون» بهدف تحقيق دمجهم في المجتمع وتعايشهم مع البيئة المحيطة بشكل مثالي حيث تم بالفعل التعاون مع كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتربية الرياضية والتربية النوعية، موضحاً أن المشروع يشرف عليه مجموعة متخصصة تم تدريبها داخل مصر وخارجها لنقل واكتساب الخبرات العلمية في الدول المتقدمة لخدمة مرضى المتلازمة.

وأعربت الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد الكلية، عن ترحيب الكلية بنيافة الأنبا بولا، والدكتور محمود ذكي ونواب رئيس الجامعة، موضحة أن البروتوكول يشمل تعاون الكلية مع المطرانية في تقديم دورات تدريبية وورش عمل للأخصائيين القائمين على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من المقيمين والمترددين بمبنى الفلك بحصة اكوا في مجال التغذية الاكلينيكية، وتدريب طلبة الدراسات العليا المتخصصين في مجال التغذية الاكلينيكية، بالإضافة إلى لقاءات توعوية لأسرهم لتعريفهم بأساليب التغذية السليمة والمناسبة لأبنائهم بما يساعدهم على النمو الصحيح ويجنبهم الأمراض.

وأشارت الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية السابق وأستاذ الكيمياء الحيوية بالكلية، إلى أهمية البروتوكول الذي يهدف إلى تقديم خدمات متكاملة لأبطال متلازمة داون وتحقيق الدمج المثالي مع المجتمع المحيط بهم ومساندتهم على التفاعل والحياة بشكل أفضل ودعمهم لاستخراج طاقاتهم الكامنة، واستغلالها في خدمة أهدافهم وأهداف المجتمع، واكتشاف مواهبهم وتنميتها.

شهد اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن أنشطة جمعية الفلك لرعاية مرضى متلازمة داون والتعاون مع جامعة طنطا ومحافظة الغربية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تبادل الدكتور محمود ذكي والأنبا بولا الدروع، كما تم إهداء درع الكلية للأنبا بولا ورئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وإهداء الأنبا بولا درع قسم الكيمياء الحيوية، وذلك بحضور الدكتورة أمل كباش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور بسنت ماهر مدير مركز معلومات الدواء والسموم، والدكتور بيتر سمير مدير وحدتي التسويق والتميز بالكلية، وعدد من رؤساء الأقسام، والعمداء السابقين، وأعضاء هيئة التدريس.