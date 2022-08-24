رئيس جامعة القناة يعلن عن نسب الخصم لجامعة الإسماعيلية الأهلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن نسب الخصم الخاصة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والفئات المستحقه لها والتى جاءت كالتالي 10 % لجميع منتسبى جامعة قناة السويس ، 5% موظفى الجهات الحكومية على مستوى الدولة إلى جانب 10 % المتفوقين رياضياً الحاصلين على بطولات عالمية ( أول ثلاث مراكز)، إقليمية، أفريقية، عربية ، محلية ، وأن نسب الخصم من إجمالي المصروفات لافتاً إلى أن المصروفات يمكن أن تسدد على قسطين.

حضر الإجتماع الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و هدى فرج أمين عام الجامعة، الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب، الدكتورة وفاء عبدالعظيم عميد كلية التمريض ،الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة ، الدكتورة سلوى فراج عميد كلية التجارة، الدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، الدكتور غادة حداد وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة مروة شرعان وكيل كلية الطب جراحة الفم والأسنان لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى غالى الأستاذ بكلية الطب ، المهندس عادل البير أمين عام الجامعة المساعد، الدكتور سهير أبو عيشه مدير عام الإدارة المالية ، منال مبروك مدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب المركزية.

وأشار "مندور" إلى أنه يتم استقبال الطلاب المتقدمين لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقر خاص برعاية الشباب لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، ومركز تطوير التعليم للطلاب الوافدين و طلاب الشهادات العربية والاجنية و طلاب مدارس stem.