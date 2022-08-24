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رئيس الوزراء: الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة

الأربعاء، 24 أغسطس 2022 10:20 ص
رئيس الوزراء: الكفاءة معيار الحصول على وظيفة بالجهاز الإدارى للدولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا عرضه الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن استعداد الجهاز لعقد الاختبار الإلكتروني للمتقدمين لشغل 15 ألفا و187 وظيفة معلم مساعد (مرحلة رياض الأطفال) بمركز تقييم القدرات والمسابقات، من إجمالي 36 ألفا و235 متقدما توافرت فيهم الشروط، حيث بلغ عدد المتقدمين ٤٥ ألفا و٦٦٦ متقدما، وذلك في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز.
     
وأكد رئيس الوزراء تقدير الدولة لوظيفة المعلم السامية، وتوجيهاته للحكومة بضرورة اختيار أفضل المتقدمين للتدريس لأبنائنا، مشددا على أن الكفاءة والجدارة هما المعيار الوحيد للحصول على وظيفة بالجهاز الإداري للدولة.
 
ويعد مركز تقييم القدرات والمسابقات بمثابة الآلية الحكومية المنضبطة التي تمكنها من اختبار المتقدمين للوظائف العامة إلكترونيا بدون أدنى تدخل بشري، وهو ما يعلي ويعزز مبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة.
 
 

التنظيم والادارة

الجهاز الادارى للدولة

وظائف معلم مساعد

مصطفي مدبولى



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