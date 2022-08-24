درجات الحرارة تصل ذروتها اليوم.. الأرصاد تكشف موعد بداية تحسن الطقس

كتب محمود راغب

وصل الارتفاع فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد لذروته اليوم الأربعاء، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اقتربت لـ 38 درجة والمحسوسة تجاوزت 41 درجة، وسط توقعات بانكسار حدة هذا الارتفاع من غدا الخميس بانخفاض فى درجات الحرارة .

وكشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، أنه من المتوقع أن انكسار حدة الارتفاع بدرجات الحرارة بداية من غد الخميس، حيث من المتوقع انخفاض تدريجى بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات .

وأشارت إلى أن الانخفاض التدريجي فى درجات الحرارة مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، ويصبح متوسط درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 34 و 35 درجة .

ويشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.