خيط الجريمة.. الكاميرات تقود النيابة لكشف قاتل طفلة لسرقة حلقها بقنا

كتب سليم على

شهد مركز شرطة قوص بمحافظة قنا، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم عامل على قتل طفلة لم تتخطى السبع سنوات من عمرها، لسرقة حلقها الذهبي، وإلقاء جثتها فى نهر النيل للهروب من العقاب.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا، بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز) يفيد بغياب ابنته (سن 7 سنوات) أثناء لهوها أمام المسكن.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا وفريق من النيابة العامة المختصة، أسفرت جهوده من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة (عامل، مقيم بدائرة المركز)، حيث قام رجال الأمن وفريق النيابة بتتبع كاميرات المراقبة التى كشفت قيام المتهم بالذهاب للطلفة المجنى عليها واقنعها للذهاب معه والتوجه بها لمكان نائ بالقرب من نهر النيل لتنفيذ جريمته.

وبسؤال المتهم أكد أنه أقنع الطفلة الضحية بالذهاب معه لشراء حلوى لها، وتوجه بها لمكان الواقعة وقتلها وسرق قرطها الذهبى، وألقى الجثة بالمجرى المائى لنهر النيل، وبإرشاده عن مكان إلقائها تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراجها، كما تم ضبط القرط الذهبى المستولى عليه.