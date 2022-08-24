حياة كريمة فى سوهاج.. تبطين وتأهيل 107 ترع بتكلفة تتخطى 859 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة، رسمت البسمة على وجوه المزارعين بمحافظة سوهاج من خلال تأهيل وتبطين 107 ترعة بالقرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، بطول 321 كيلو متر، وبتكلفة 859 مليون و 200 ألف جنيه صرح بذلك المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج.



ومن جانبه أوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بسوهاج لـ"اليوم السابع"، أن مركز ساقلتة يشهد العمل في تأهيل وتبطين عدد 38 ترعة بإجمالي أطوال 89.7 كيلومتر، بتكلفة 260.7 مليون جنيه، مشيرا إلى الانتهاء تنفيذ 74 كيلو متر بنسبة تنفيذ 74.9%، بينما يجري العمل في تأهيل وتبطين عدد 3 ترع بمركز المنشاة بإجمالي أطوال 8.9 كيلومتر، وبتكلفة 38.3 مليون جنيه، لافتا إلى العمل في تأهيل وتبطين 25 ترعة بنطاق مركز المراغة، بطول 90.1 كيلومتر، وبتكلفة 338.1 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 60 كيلومتر، بنسبة تنفيذ 66.5% .



أضاف وكيل وزارة الري في تصريحاته أنه في مركز البلينا يجري العمل في تأهيل وتبطين عدد 2 ترعة بطول 3.9 كيلومتر، بتكلفة 11.3 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 3 كيلو متر، بنسبة تنفيذ 77%، مشير إلى أن مركز دار السلام يشهد العمل في عدد 7 ترع بطول 23.1 كيلومتر، بتكلفة 95.4 مليون جنيه، وقد الانتهاء من تنفيذ 5.2كيلومتر، بنسبة تنفيذ 22.6%.



وفي مركز جرجا جاري العمل في تأهيل وتبطين عدد 4 ترع بإجمالي أطوال 6.7 كيلومتر، بتكلفة 16.7 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 4.2 كيلومتر، بنسبة تنفيذ 63.1%، ويشهد مركز طما العمل في تأهيل وتبطين عدد 28 ترعة بطول 98.7 كيلومتر، بتكلفة 343.5 مليون جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 45.6 كيلومتر، بنسبة تنفيذ 46.2% .

















































