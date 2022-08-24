حياة كريمة.. إنشاء 8 مجمعات بيطرية وتزويدها بأحدث الأجهزة بالغربية

الغربية محمد طارق

صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الغربية، أن حياة كريمة هي أحد أهم المشروعات التي يتم تنفيذها داخل محافظة الغربية، موضحاً أن قطاع الطب البيطري كان له نصيب كبير في هذا المشروعات، حيث تم إنشاء عدد من المجمعات البيطرية الزراعية بإجمالي عدد8 مجمعات بمساحة 180 متر، تم إعدادها بشكل متميز بعد الدراسة وعرض نموذج معمم علي مستوي القري.



وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم الإنتهاء من عملية الإنشاء والتشطيب من الجهة المنفذة، وبالفعل تم الاستلام منذ يومين لبعض الوحدات لبدء الفرش والتجهيز بأحدث الأجهزة للكشف علي الحيوانات، كما سيتم تزويدها بمعمل لفحص الدم والبراز الخاص بالحيوان، كما سيتم توفير كافة الأدوية المطلوبة لمعالجة الحيوانات داخل الصيدلية المخصصة للوحدة.



وأوضح أن ضمن أعمال المبادرة أيضا في المرحلة الأولي هي تطوير المجازر، ويوجد مجزرين وهم مجزر زفتي ومجزر سنباط، ووجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتوفير قطعة أرض خارج الكتلة السكنية لإنشاء مجزر بديل مجزر زفتي والذي يقع داخل الكتلة السكنية، ليتوافر به كافة الاشتراطات البيطرية والبيئة حفاظاً علي صحة المواطنين وإنتاج لحوم طازجة صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم العرض علي وزارة التنمية المحلية لتطوير ورفع كفاءة مجزر سنباط والذي يقع خارج الكتلة السكنية.







